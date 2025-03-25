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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على المتهم بقتل شاب بطلقات نارية بكفر شكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القليوبية والشرقية من القبض على "عنتر. م.ح" 40 سنة مقيم بقرية كفر الصعايدة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، والمتهم الرئيسي في واقعة مقتل "م.ف.ح" مقيم برقطا بمدينة كفر شكر، وإلقاء الجثة أمام منزله وفر هاربا، وجار البحث عن المتهمين الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية قد شهدت الأسبوع الماضي مصرع شاب بطلق ناري أمام منزله، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب أمام مدخل منزله بقرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر وبه أثار طلقات نارية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية مصرع "محمد ف ح" 36 سنة، مقيم قرية برقطا بدائرة المركز مصاب بـ 3 طلقات نارية وملقى أمام منزله بذات القرية، ملفوف داخل بطانية، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى تحت تصرف النيابة العامة لحين معاينة الطب الشرعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

القبض على المتهم بقتل شاب المتهم بقتل شاب محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة كفر شكر