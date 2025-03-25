موسكو وواشنطن تتفقان على "مبادرة البحر الأسود" ووقف استهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة أن الجانبين الروسي والأمريكي، بموجب الاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، توافقا على ضمان تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، والتي تشمل تأمين الملاحة في البحر الأسود، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع فرض تدابير رقابية عبر تفتيش هذه السفن.

وأكدت السفارة فى بيان لها أن الولايات المتحدة تسهم في تسهيل وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بما يشمل خفض تكاليف التأمين، وتيسير الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يرتبط بعدة إجراءات، من بينها:

رفع القيود عن بنك روسيلخوزبانك والمؤسسات المالية الأخرى المتعاملة في تجارة الأغذية والأسمدة، وربطها بنظام سويفت.

إلغاء القيود على معاملات التمويل التجاري.

إزالة العقوبات المفروضة على الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية والأسمدة، وكذلك شركات التأمين المتعاملة مع هذه الشحنات.

رفع القيود عن السفن الروسية في الموانئ وإلغاء العقوبات المفروضة على السفن التي تشارك في تجارة المواد الغذائية والأسمدة.

تيسير توريد المعدات الزراعية إلى روسيا، بما في ذلك السلع المستخدمة في إنتاج الأغذية والأسمدة.

وأوضح بيان السفارة أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على وضع تدابير لتنفيذ اتفاق الرئيسين، تقضي بحظر الضربات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 18 مارس 2025، مع إمكانية التمديد أو الانسحاب حال عدم التزام أحد الأطراف.

ورحبت السفارة بالجهود الدولية لدعم تنفيذ هذه الاتفاقيات في مجالي الطاقة والملاحة، مؤكدةً أن موسكو وواشنطن تواصلان العمل من أجل تحقيق سلام دائم ومستقر.