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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

أول جامعة تعلن مساهمتها في تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 لمحاربة الغش

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلن مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، عن تنفيذ خطة محكمة لتوفير الدعم الكامل لوزارة التربية والتعليم الفني في منع ظاهرة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

 جاء ذلك في إطار المذكرة الواردة من د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، التي تدعو إلى إشراك الجامعات المصرية في المساهمة بالأماكن المتاحة للطاقة الاستيعابية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.

وبحسب مستند رسمي تم عرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب في جلسته رقم (39) التي عُقدت بتاريخ 19 مارس 2025، حيث تم اتخاذ القرار بالموافقة على مشاركة الجامعة في توفير الأماكن اللازمة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مع التأكيد على ضرورة وضع جداول الامتحانات في مواعيد مناسبة.

 كما أوصى المجلس بأن يكون آخر يوم للامتحانات في جميع كليات الجامعة هو 2 يونيو 2025.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة التربية والتعليم، بهدف ضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منظم وآمن، مع الحفاظ على نزاهتها وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.

كان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف خاطب المجلس الأعلى للجامعات لاجراء امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥ بالجامعات لمكافحة الغش.

واعتمدوزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

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