تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه ودفنه أسفل بلاط الحمام لجلسة 28 مايو

اجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه ودفنه تحت بلاط الحمام ووضع مادة عليه لمنع ظهور رائحة التحلل الي جلسة 28 مايو المقبل.

تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من مسن يفيد فيه بتغيب ابنه منذ 5 أيام عن المنزل بعد أن خرج لمقابلة أصدقائه، على الفور شكل رجال المباحث فريق بحث.

بالتحري، تم التوصل إلى صاحب الشقة، وباستدعائه واستجوابه اعترف بأن الشاب المفقود كان يقيم لديه، ونشبت بينهما خلافات فتشاجرا وقتله دون قصد.

وأضاف أنه لم يعرف كيف يتخلص من الجثة فقام بإزالة بلاط الحمام، ثم دفن المجني عليه أسفل البلاط ووضع عليه مادة لمنع انتشار رائحة تحلل الجثة.

على الفور، انتقل رجال المباحث بعد استصدار إذن من النيابة إلى الشقة، وتم العثور على جثة المفقود في الحمام أسفل البلاط، وتم استخراجها وتبين أنها في حالة تحلل.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.