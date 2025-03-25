30 دقيقة .. التعادل السلبي مستمر بين مصر وسيراليون

سيطر التعادل السلبي علي اول 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر امام منتخب سيراليون في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي .

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمود تريزيجيه

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

مصطفى محمد



على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.