محافظ المنوفية: تكثيف حملات النظافة وتجهيز الحدائق والمستشفيات لاستقبال عيد الفطر

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بتكثيف حملات النظافة وإزالة كافة تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر، إلى جانب إزالة الإشغالات لضمان سهولة الحركة المرورية.

كما شدد على ضرورة التأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال فترة العيد.

وفي القطاع الصحي، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع وضع خطة لتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال إجازة العيد، وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة.

كما أكد أهمية متابعة مواقف السيارات وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ومنع استغلال المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية لضمان السيولة المرورية في الشوارع والميادين العامة.

كذلك شدد المحافظ على ضرورة استمرار فرق الطوارئ الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة أي أعطال وإصلاحها فورًا، مع التأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال إجازة العيد وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة.