محافظ كفرالشيخ يستجيب لـ 466 مزارعًا بسيدي سالم

في استجابة سريعة ومباشرة، حل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أزمة طال انتظارها لعدد 466 مزارعًا من منتفعي جمعية سيدي سالم، لاستصلاح وتعمير الأراضي، الذين كانوا يعانون من أزمة عدم صرف الأسمدة الزراعية لمساحة 3297 فدانًا، وهي الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة.

يأتي هذا الحل الفوري في إطار حرص محافظ كفرالشيخ المستمر على دعم المزارعين، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز قطاع الزراعة ودعمه بكل الوسائل الممكنة، ورعاية المزارعين وحل مشاكلهم.

وفي خطوة عاجلة، وجه محافظ كفرالشيخ المراقب العام للتعاونيات المحاسب حاتم صبرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الكروت الذكية للمزارعين، مما أسهم في تسريع عملية صرف الأسمدة لهم، وتمكينهم من استكمال زراعتهم دون أي معوقات، وحل مشكلة للمزارعين الذين كانوا يعانون من عدم حصولهم على مستلزمات الإنتاج، ما أثر سلبًا على حياتهم المعيشية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين، وأنه سيتم متابعة صرف الأسمدة بشكل ميداني مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشدداً على أهمية تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمزارعين في المقام الأول.

من جانبهم، أعرب المزارعون عن شكرهم العميق للاستجابة السريعة من اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، والتي أسهمت في حل مشكلتهم التي دامت لسنوات، مؤكدين أن هذا التدخل سيساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الدخل ورفع مستوى معيشتهم، بعد سنوات من المعاناة.

وفي خطوة تعكس التزام المحافظة بالتواصل المستمر مع المواطنين، تم تفعيل قنوات تواصل عبر خطي الطوارئ 114 و0473220792، لاستقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم على مدار الساعة، ضمانًا لاستمرار تلبية احتياجاتهم بشكل فوري وفعّال.