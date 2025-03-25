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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر علي مباراة مصر وسيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
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سيطر التعادل السلبي علي اول 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر امام منتخب سيراليون في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي .

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
أحمد نبيل كوكا
مروان عطية 
محمود تريزيجيه 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
مصطفى محمد


على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل. 

منتخب مصر الشوط الاول