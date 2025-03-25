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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد الكنيسة يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ كفر الشيخ

والمحافظ يعكس عمق الروابط

وفد الكنيسة يقدم
وفد الكنيسة يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظة كفرالشيخ
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استقبل، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات الكنيسة، برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، مطران عام كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا.

رحب محافظ كفرالشيخ، بوفد الكنيسة، معبرًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتلاحم بين جميع المصريين، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب وفد الكنيسة عن خالص تهانيه لمحافظ كفرالشيخ، متمنين لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، وأن يحفظ الله الوطن ويديم روح الأخوة والمحبة بين جميع أبناء مصر الحبيبة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القمص بطرس بطرس بسطوروس اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك محافظة كفرالشيخ