المؤبد لجزار خطف فتاة وتعدى عليها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة اليوم، بالسجن المؤبد لجزار لخطفه فتاة داخل سيارته والتعدي عليها وسرقتها، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم: "نور الدین.م.د.ج" 39 سنة، جزار، في القضية رقم 2865 لسنة 2024 قسم العبور ثان والمقيدة برقم 1856 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/6/21 بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية خطف بالتحليل المجني عليها "سلمى.ع.ع" بأن استدرجها داخل سيارته موهما إياها بتوصيلها الى وجهة تنشدها وبينما حاد عن خط سيره وتوقف بإحد الأماكن النائية وأغلق أبواب السيارة وتمكن بهذه الطريقة من إتمام جريمة الخطف.

واستطرد امر الإحالة انه اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بالقوة وأنه في الزمان والمكان ذاتهما: هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن أمسك بجسدها، وعندما صرخت مستغيثة أوجس المتهم منها خيفة فتمكن بذلك من الخلاص منها وفر بالسيارة.

واختتم امر الإحالة ان المتهم سرق المنقول مصاغ ذهبي "سلسلة" المملوك للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الاكراه الواقع عليها بأن انتزع منها إحدى حليها "سلسلة ذهبية" بعنقها وما ان تنبهت ارادتها للإكراه الواقع عليها قاومته متمسكة بها إلا أنه تمكن من استخلاص جزء منها والهرب به.