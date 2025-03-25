الحلقة 25.. مصطفى شعبان يطلب من أشرف زكي قتل أحمد فهيم في "حكيم باشا"

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم يتم عرضها لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، بمقابلة "حكيم- مصطفى شعبان" لـ"فواز- أشرف زكي"، وإعطاءه زجاجة الزئبق الأحمر هدية، مقابل قتله ل "غراب- أحمد فهيم" ويساعده في تحويل أمواله إلى عملات ال "بيتكوين" في حساب شخصي، وقال أن من يقوم معه بكافه هذه التعاملات هو "ياسين- ميدو عادل" لتنفيذ هذه الأمور.

جاء ضمن أحداث الحلقة الخامسة والعشرون، إخبار "برنسه- سهر الصايغ"، ل "صفا- هاجر الشرنوبي" بقتل والدها "جارحي- حمدي هيكل"، ثم طلبت بعد ذلك من "سليم- منذر ريحانة" و "بحر- محمد نجاتي" بذهابهم إلى الجبل للحفاظ على الأموال من "بخيت- سيد التيتي" ورجاله.

كما جاء ضمن الأحداث طلب "صفا- هاجر الشرنوبي" من زوجها "حكيم- مصطفى شعبان" بأن تجلس في منزل والده ولا تذهب إلى القصر من بعد وفاة والدها، وقالت له بأن يوزع المال ويترك القصر قبل ما ينهي على من فيه ولكنه رفض وذهبت هي إلى منزل والده.

ثم ذهب حكيم- مصطفى شعبان" إلى"صفا- هاجر الشرنوبي" في منزل والده وطلب منها أن ترجع إلى القصر ولكنها رفضت، وقالت له أن يجلس معها في منزل والده ولكنه رفض، ثم جاء والده "رضوان الباشا- أحمد صادق" وطلب منه أن يبتعد عن القصر ويجلس مع زوجته "صفا- هاجر الشرنوبي" عنده، ولكنه قال له أنه لن يمشي من القصر.

انتهت الحلقة على طلب "شديد- منير مكرم" من "حكيم- مصطفى شعبان" بأن يرجع إلى بيته ويترك حراسة القصر، لأن "سليم- منذر ريحانة" و"بحر- محمد نجاتي" قاموا بتهديده وهو لا يخاف منهم ولكن يخاف أن يشتروا أي رجل من رجاله وانتهت الحلقه علي ذلك.

يعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، بالإضافة إلى عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، الساعة 9 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

كما أن يعرض يومياً على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.