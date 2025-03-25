الاتصالات تبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات الأمريكية لمصر

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيدة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء على الشراكة المثمرة بين مصر والولايات المتحدة في هذا المجال، مشيرًا إلى التواجد القوي والمتزايد للشركات الأمريكية في قطاع الاتصالات المصري، ومؤكدًا تطلع الوزارة إلى المزيد من الاستثمارات الأمريكية وفقًا لاستراتيجية "مصر الرقمية".

من جانبها، شددت السفيرة الأمريكية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مشيدةً بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع في مصر، ومؤكدةً اهتمام القيادة الأمريكية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع مصر.

تناول اللقاء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، حيث رحبت السفيرة الأمريكية بتعزيز التعاون في هذا المجال. كما تم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وسبل التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التطبيقات الذكية، إلى جانب دور الوزارة في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات متخصصة بين المسؤولين المصريين والأمريكيين لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية، مستفيدين من الكفاءات المصرية الشابة في القطاع. كما تم الإشارة إلى زيارة الدكتور عمرو طلعت إلى الولايات المتحدة عام 2023، والتي شهدت مباحثات مثمرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الاتصالات، ومن الجانب الأمريكي المستشار التجاري بالسفارة سكوت بوزيل والمسؤول الاقتصادي آدم جاروفالو.