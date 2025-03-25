محمد صلاح.. كابوس "الشياطين الحمر" داخل وخارج المستطيل الأخضر

يواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، فرض سطوته على مانشستر يونايتد، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر، وإنما أيضًا خارجه، بعدما تفوق على النادي الإنجليزي العريق في عدد متابعيه على منصة "إنستجرام".

وسجل حساب محمد صلاح الرسمي على "إنستجرام" أكثر من 64.5 مليون متابع، متفوقًا على حساب مانشستر يونايتد الذي يمتلك أقل بـ200 ألف متابع، وهو فارق يعكس الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النجم المصري عالميًا، متجاوزًا أحد أكبر الأندية في إنجلترا وأوروبا من حيث القاعدة الجماهيرية.

تفوق كاسح داخل الملعب

لم يكن هذا التفوق الجماهيري مفاجئًا لعشاق ليفربول، إذ إن محمد صلاح أثبت مرارًا وتكرارًا أنه "كابوس" حقيقي لمانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فمنذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، لعب صلاح دورًا رئيسيًا في إذلال الشياطين الحمر، بتسجيله 13 هدفًا في شباك الفريق الأحمر، ليصبح بذلك أكثر لاعب في تاريخ ليفربول تسجيلًا للأهداف في مرمى مانشستر يونايتد.

ومن أبرز لحظاته التاريخية أمام الغريم التقليدي، كان تألقه في فوز ليفربول الساحق 7-0 على مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، حيث سجل صلاح هدفين وصنع آخر، ليؤكد هيمنته المطلقة في هذه المواجهات.

نجم عالمي بأرقام قياسية

التفوق الرقمي لصلاح على مانشستر يونايتد في عدد المتابعين يعكس مدى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النجم المصري حول العالم، فهو لم يعد مجرد لاعب كرة قدم، بل أصبح أيقونة عالمية تمثل العرب وأفريقيا في المحافل الدولية.

وتؤكد هذه الأرقام مدى التأثير الكبير الذي صنعه في الملاعب الأوروبية، حيث بات سفيرًا حقيقيًا للكرة العربية، محققًا نجاحات لا تُحصى مع ليفربول.

ردود فعل الجماهير

احتفت جماهير ليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي بهذا التفوق، معتبرة أن صلاح ليس فقط مصدر رعب للشياطين الحمر في الملعب، بل حتى خارج المستطيل الأخضر.

واعتبر البعض أن هذه الأرقام تعكس الفارق الكبير بين نجم عالمي بقيمة محمد صلاح، وأحد أكبر الأندية في العالم، مما يضيف إنجازًا جديدًا للفرعون المصري في مسيرته الاستثنائية.

في النهاية، يبقى محمد صلاح نجمًا لا يُنافس فقط بأدائه داخل الملعب، بل بأرقامه وتأثيره خارج المستطيل الأخضر، ليؤكد مرة أخرى أنه "كابوس الشياطين الحمر" في كل مكان.