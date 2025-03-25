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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أول بث مباشر بمسجد الإمام الليث بالتليفزيون المصري.. الشيخ أحمد نعينع يؤم الصلاة

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في أول بث مباشر بمسجد التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام بعد تسميته باسم الإمام الليث بن سعد، أدي مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، وذلك بمناسبة العيد ٦١ لإذاعة القرآن الكريم . وقد قام بإمامة المصلين الشيخ أحمد نعينع.
يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد بدأت البث في ٢٥ مارس عام ١٩٦٤، وعبر عقود انطلاقها نجحت الإذاعة في تقديم عمالقة القراء، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويداً وترتيلاً ، لتصبح لاحقاً واحدة من أكثر الإذاعات استماعاً علي مستوي العالم.

مفتي الجمهورية نظير عياد الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني الإمام الليث بن سعد مسجد التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام الشيخ أحمد نعينع