تنسيقية شباب الأحزاب تختتم دورتها الرمضانية لكرة القدم و"البادل" بحضور وزير الرياضة

اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم والبادل، التي نظمتها لأعضائها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس أمناء التنسيقية.

أقيمت المباراة النهائية في كرة القدم بين فريقي النسور والحريفة، حيث انتهت بفوز فريق الحريفة، وسط أجواء تنافسية وحماسية بين المشاركين.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في ختام هذه الفعاليات الرياضية، مشيدًا بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تنظيم أنشطة تعزز من روح التعاون والتفاعل بين الشباب.

كما أكد على أهمية مشاركة الشباب في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، ودعمهم لأنشطة تنموية تساهم في تحقيق أهداف الدولة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار الوزارة في دعم الفعاليات الرياضية والثقافية، التي تتيح الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في بناء بيئة إيجابية ومحفزة على المستويين الشخصي والاجتماعي.

ووجه الشكر للقائمين على تنظيم الدورة الرمضانية، ولأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهودهم في إنجاح الحدث، متطلعًا إلى مزيد من الفعاليات التي تدعم الشباب في مختلف المجالات.

كما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطولة البادل التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفرق، في أجواء تنافسية مميزة تعكس الروح الرياضية بين الشباب.

شارك في المسابقة ( ٨ ) فرق، مقسمة إلى الفريق الأول: إيهاب دعبس، محمد سالم أمام الفريق الثاني كريم جمال، مصطفى الشهابي، يليهم الفريق الثالث دينا المقدم، شيماء كمال أمام الفريق الرابع تقى شاهين، سمية هاشم، ثم يليهم الفريق الخامس عمر خالد، التهامي أمام الفريق السادس محمد غنيم، سيد رمزي، ثم يليهم الفريق السابع إسلام الشبراوي، زوسر أمام الفريق الثامن آلاء عزت، محمد الديهي.

وتنافست الفرق في عدة مراحل تصفية للوصول إلى الجولة النهائية، وبعد سلسلة من المباريات القوية والمثيرة، نجح فريق عمر خالد والتهامي بتحقيق الفوز بالمركز الأول بعد أداء متميز وحماس كبير من اللاعبين.

شهدت البطولة تفاعلاً كبيراً من المشاركين وأعضاء التنسيقية، حيث أكد الجميع على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الرياضة وروح المنافسة الإيجابية بين الشباب، كما أشادت التنسيقية بجهود كافة الفرق المشاركة والتنظيم المتميز الذي ساهم في إنجاح البطولة وبعد ذلك تم تتويجهم بحضور وتشريف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومجلس الأمناء واللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما أقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسابقة ثقافية لأعضائها خلال شهر رمضان، شارك فيها 125 عضواً، وتم استلام عدد 612 إجابة على الأسئلة، وتم إعلان الفوز لـ 20 سؤالاً، وبلغ عدد الزملاء الفائزين في المسابقة 13 عضواً بدون التكرار.