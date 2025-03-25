تصفيات كأس العالم 2026.. تعادل السعودية والأردن وخسارة قطر والبحرين

أقيمت اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، 4 مباريات للمنتخبات العربية في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت المباريات تعادل لمنتخبي السعودية والأردن، وخسارة منتخبي قطر والبحرين، منهم من تعقد موقفه في التأهل لمونديال 2026، ومنهم من اقترب من بلوغ نهائيات كأس العالم، الذي يقام العام المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

نتيجة مباراة اليابان ضد السعودية

وتعادل منتخب السعودية سلبيًا مع اليابان، على ملعب استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

هذا التعادل، يعقد موقف منتخب السعودية في التأهل للمونديال، حيث بعدما حسم منتخب اليابان تأهله رسميًا من الجولة السابقة، تبقى البطاقة الثانية من المجموعة حائرة بين أستراليا والأخضر السعودي.

بتلك النتيجة، حل منتخب السعودية في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني، بينما رفع منتخب اليابان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب.

نتيجة مباراة كوريا الجنوبية ضد الأردن

وتعثر منتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية، بالتعادل بهدف لمثله، خلال مباراة الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

افتتح لي جاي سونج التسجيل في الدقيقة الخامسة من صناعة سون هيونج مين قائد فريق توتنهام الإنجليزي، قبل أن يدرك محمود مرضي التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة، ظل منتخب كوريا الجنوبية على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة، بينما رفع منتخب الأردن رصيده إلى 13 نقطة في وصافة الترتيب، ما يعزز موقفه في التأهل للمونديال.

نتيجة مباراة قرجيكستان ضد قطر

وسقط منتخب قطر في فخ الهزيمة أمام قرغيزستان بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات المونديال.

قص فاليري كيشين شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 45+1، قبل أن يتعادل لوكاس مينديز للمنتخب القطري في الدقيقة 52، ثم تلقى اللاعب نفسه بطاقة حمراء في الدقيقة 55، ليكمل العنابي المباراة بنقص عددي.

وأضاف ألكسندر ميششينكو الهدف الثاني في الدقيقة 82، ثم اختتم أليماردون شوكوروف الثلاثية في الدقيقة 90+3.

وتأهل منتخب إيران اليوم رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 على صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بينما جاء منتخب قطر في المركز الرابع بـ10 نقاط، ما يفقده فرصة التأهل بشكل رسمي، بينما جاء منتخب قرغيزستان في المرتبة الخامسة وفي رصيده 6 نقاط.

نتيجة مباراة إندونيسيا ضد البحرين

وخسر منتخب البحرين من نظيره الإندونيسي بهدف للا شيء، في مباراة أقيمت خارج الديار، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا.

سجل أولي روميني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24، ليصبح منتخب البحرين في موقف صعب حول تأهله لكأس العالم 2026.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب البحرين عند 6 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، بينما ارتفع رصيد منتخب إندونيسيا إلى 9 نقاط في المركز الرابع.