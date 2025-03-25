جامعة المنوفية بالمركز الـ 13 على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف AD Scientific Index

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة باسمه وباسم المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية وجميع منتسبي جامعة المنوفية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله مصر ومزيدا من التقدم والازدهار فى ظل قيادتها السياسية.

كما وجه التهنئة للدكتور محمد زيدان عبد الحميد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية النوعية، وللدكتور محمد علي وهدان بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التجارة متمنيا لهما خالص التوفيق في تأدية مهام عملهما لتحقيق رؤية ورسالة الكليتين.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة لادراج جامعة المنوفية فى المركز الـ 13 على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف AD Scientific Index لعام 2025 والمركز الـ 31 علي مستوى قارة أفريقيا والمركز الـ 1512 علي مستوى العالم.

واشار الى أن الجامعة حققت تقدما جديدا على المستوى العالمي بتصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات بإصدار 2025 حيث حصلت جامعة المنوفية على الترتيب الـ 793 من إجمالي 3000 جامعة عالمية لتتقدم 11 مركزاً عن العام الماضي، واحتلت محليا المركز الـ 11 من بين 37 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات وفق الأداء الأكاديمي "University Ranking By Academic Performance" - "URAP" إصدار 2024 - 2025.

وإنجاز جديد لتحقيق جامعة المنوفية المركز الـ 24 عالميًا في تصنيف التعليم العالي "Higher Education" - "HE" لعام 2025 وذلك من بين 422 جامعة مشاركة حول العالم، حيث أظهرت الجامعة أداءً متميزًا في عدد كبير من المعايير الرئيسية، وإدراج الجامعة فى تصنيف الـQS العالمي للتخصصات الجامعية للعام 2025

واشاد بما تحققه الجامعة من تقدم فى مختلف التصنيفات العالمية، مؤكدا أن الحفاظ على التواجد على خريطة التصنيفات العالمية يعد نجاحا كبيرا نظرا لحجم المنافسات على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا التقدم تحقق نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون والخريجون لتحقيق التميز الأكاديمي، وتشجيع بيئة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز جودة التعليم.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الفعاليات التى تمت خلال شهر مارس الحالى والتى منها: زيارة مستشفى الجامعة مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنفية لزيارة مصابي قطاع غزة والمحتجزين بمستشفى الجامعة التخصصي ومستشفى الأورام في أطار جهود الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومشاركة جامعة المنوفية الأهلية حفل إفطارها السنوي لتكريم الطلاب الأوائل وطلاب الاتحاد والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، ومشاركة طلاب المدن الجامعية الإفطار والاطمئنان علي مستوي الخدمة المقدمة لهم، وكذلك مشاركة الأطقم الطبية المكلفين بأعمال النوبتجية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد ومعهد الأورام الإفطار والاطمئنان علي مستوي الخدمة المقدمة للمرضي خلال شهر رمضان.

كما تم استقبال وفد من الطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة الدارسين بكليات الجامعة للاطمئنان على أحوال الطلاب الوافدين وسير العملية التعليمية والاستماع إلي احتياجاتهم

وتكريم فريق كلية الهندسة "MRT" الفائز بمسابقة "شل إيكو" ماراثون السيارات الكهربية بدولة قطر والذي تمكن من احراز المركز السابع خلال المسابقة علي مستوي الفرق المشاركة البالغ عددها 134 فريق من جميع دول العالم.

والمشاركة في فعاليات جلسة المجلس الأعلى للجامعات المقامة بجامعة القاهرة وتقديم التهنئة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات.

وعرض الدكتور ناصر عبدالبارى موضوعات قطاع شؤون التعليم حيث وجه بأهمية عقد المزيد من الندوات بجميع الكليات عن ظاهرة التنمر وكيفية مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد أنه تم تفعيل التربية الوطنية للطالبات وبدء الدورات فى إبريل القادم.

كما أعلن نائب رئيس الجامعة أنه تقرر انطلاق دورى التميز الحكومى فى ١٤ إبريل القادم بين جميع كليات الجامعة.

واستعرض الدكتور صبحى شرف موضوعات قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ما تم عمله بشأن البصمة الكربونية، والمشروعات التطبيقية التى تم الاطلاع عليها والتى قدمها الطلاب وتم اختيار ٣٩ مشروع تطبيقى متميز

وقال : سيتم تنظيم معرض يضم كافة المشروعات التطبيقية وسيتم اختيار أفضلها وتقديم جوائز مالية لدعم هذه المشروعات والعمل على تسويقها، كما عرض التقرير الشهرى للقوافل التى تم تنظيمها.