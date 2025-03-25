المؤبد لجزار بتهمة خطف طفل والتعدي عليه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة اليوم، بالسجن المؤبد لجزار لاتهامه بخطف طفل لمسكنه والتعدي عليه بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة المتهم:- مصطفى ع س أ"، 40 عاما، جزار، في الجناية رقم 31547 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 3560 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/7/8 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحليل المجني عليه الطفل" ك. م. س" بأن استدرجه لمحل سكنه واهماً إياه بمشاهدته لكلبة وتمكن بذلك من إتمام جريمته وإقصاءه عن ذويه مستغلا صغر سنة وفطرته الطفولية.

وتابع أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوف بالقوة هي أنه في الزمان والمكان ذاتهما هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن أشهر سلاحاً أبيضاً وهدده بإعماله في جسده في حال عدم الانصياع له وحسر عنه ثيابه وكشف له عورته وارقده وتعدى عليه.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين).