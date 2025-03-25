الاحتفال بيوم الأسرة المصرية وتكريم الأم المثالية بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "الإدارة الاستراتيجية " بالتعاون مع مركز شباب 6اكتوبر، ومركز شباب ضاحية السلام " احتفالا بيوم الأسرة المصرية وتكريم الام المثالية، والموظف المثالي، والعامل المثالي، وطلائع حفظة القرآن الكريم، والهيئات المميزة، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومديري الإدارات المركزية ، والفرعية، ومراكز الشباب ، والأندية، بالمدينة الشبابية.

الاحتفال تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

بداء الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، وعرض إنجازات مديرية الشباب والرياضة مقدم من الإدارة الاستراتجية، عرض فريق الإنشاد الديني لمركز شباب 6اكتوبر العربش، وعرض فريق الفني التعبيري لمركز شباب مدينة العريش.

فى مستهل كلمته، هنأ "حسن عبد الوهاب" السيدات الحضور والمرأة المصرية بيومها العالمي ، مؤكداً دور المرأة فى كافة المجتمعات ، وحرصها على بناء مستقبل أسرتها وتحقيق أفضل المكانات لأبنائها ، وكذلك حرصها على استقرار وأمن وطنها بوجودها فى كافة أحداثه الوطنية.

وأوضح، أن اختيار الموظف المثالي تم ضمن أسس ومعايير محدده، تم على ضوئها اختيار موظف من كل إدارة مركزية، وإدارة فرعية، ومركز شباب ، ونادي رياضي ،وتم تكريم مراكز الشباب الحاصلة على أوسكار الشباب و الرياضة 203/2024،اداراة الحاصلة على أوسكار الشباب و الرياضة 2023/2024،مراكز استضافه الأشقاء الفلسطينيين ،تكريم نماذج لطلائع مراكز الشباب حفظه القران الكريم ،تكريم فريق YLY متطوعي وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب.