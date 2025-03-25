القس أندريه زكي ومحافظ القاهرة يشهدان إفطار الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم، في فعاليات الإفطار السنوي الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برعاية الدكتور القس يوسف سمير، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الدينية والفكرية ورموز المجتمع المصري.

وخلال كلمته، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن هذا اللقاء يعكس قيم المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أن العيش المشترك في مصر لم يكن يومًا مجرد شعار نظري أو حالة عابرة، بل هو ثمرة تراكم حضاري طويل، صاغته مواقف وتحديات عززت في وجدان المصريين جميعًا أن قوتهم الحقيقية تكمن في وحدتهم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء السنوي، مؤكدًا حرصه على التواجد في مثل هذه المناسبات التي تعكس متانة الروابط بين المصريين. وأضاف:

“الروابط القوية بين أبناء الوطن هي ما يجعل مصر دائمًا نموذجًا فريدًا للوحدة والتآخي. ومحافظة القاهرة، بتاريخها العريق، ليست ذات قيمة لمصر فقط، بل للعالم أجمع. وبدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستشهد العاصمة تحولًا كبيرًا، حيث سترون القاهرة في ثوبها الجديد بعد تنفيذ مشروعات التخطيط والتطوير المستمر”.

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