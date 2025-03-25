الأنبا توماس يهنئ محافظ الجيزة بعيد الفطر المبارك

زار ظهر اليوم، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، السيد المهندس عاطف النجار، محافظ الجيزة، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، زي بمقر ديوان عام المحافظة.

رافقه خلال الزيارة القمص ميلاد موسى، راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، ووكيل المطرانية، والأب بطرس أنور، نائب راعي الكاتدرائية، وسكرتير الأنبا توماس.

وخلال الزيارة، قدم مطران إيبارشية الجيزة، والوفد المرافق له التهاني إلى سيادة المحافظ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما ثمن نيافة المطران، جميع المجهودات المبذولة على كافة المستويات، لخدمة شعب المحافظة.

كذلك، أشاد المطران بجميع المشروعات الوطنية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تخدم أبناء الوطن دون استثناء، داعيًا الله القدير أن يحفظ مصر، ورئيسها، وقيادتها، وشعبها من كل سوء، على وطننا الحبيب بالخير والرخاء والاستقرار والسلام، شاكرًا سيادة المحافظ على حفاوة الاستقبال.

ومن جانبه، رحب المحافظ بنيافة الأنبا توماس، والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات بين الإيبارشيّة، والمحافظة، وتؤكد ترابط أبناء الوطن الواحد في جميع المناسبات

كما هنأ المحافظ المطران راعي الإيبارشيّة، باقتراب حلول عيد القيامة المجيد، مشيدًا ومثمنًا الدور الفعال والرائد للإيبارشيّة، داخل المحافظة في المجالات المتنوعة، متمنيًا لها دوام الحال الجيد