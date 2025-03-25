تشكيل منتخب 20 سنة أمام الإمارات الأوليمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة بقيادة الكابتن أسامة نبيه تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب الإمارات الأوليمبي، فى ثالث تجاربه الودية الدولية خلال معسكره الذى يقام فى ضيافة الدوحة مع المنتخبات الأوليمبية لدول : قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد 2001 و2003 بينما تلعب مصر بمنتخب من مواليد 2005 والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين وهي البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 سنة فى تشيلي.

وضم التشكيل كلا من : احمد وهب فى حراسة المرمى و محمد سمير وبلال موسي واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي .. احمد كاباكا ومهند محمد ومؤمن شريف وعمرو خالد ومحمد عبد الناصر و سوني احمد .. وعلى دكة البدلاء : عبد المنعم تامر واحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ ومحمد أشرف مرازيق وسيف عصام ومحمد السيد واحمد وحيد واحمد أبو الفتح ومحمد عبد الله وعمر خضر ومحمد جمال وكريم سعيد.