ads
الثلاثاء 25 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل منتخب 20 سنة أمام الإمارات الأوليمبي

اسامة نبيه
اسامة نبيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة بقيادة الكابتن أسامة نبيه تشكيل الفريق في مباراته  أمام  منتخب الإمارات الأوليمبي، فى ثالث تجاربه الودية الدولية خلال معسكره الذى  يقام فى ضيافة الدوحة  مع  المنتخبات الأوليمبية لدول : قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد 2001 و2003 بينما تلعب  مصر بمنتخب من مواليد 2005 والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين وهي البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم تحت 20 سنة فى تشيلي. 

وضم التشكيل كلا من : احمد وهب فى حراسة المرمى و محمد سمير وبلال موسي واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي .. احمد كاباكا  ومهند محمد ومؤمن شريف وعمرو خالد ومحمد عبد الناصر و سوني احمد .. وعلى دكة البدلاء : عبد المنعم تامر واحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ ومحمد أشرف مرازيق وسيف عصام ومحمد السيد واحمد وحيد واحمد أبو الفتح ومحمد عبد الله وعمر خضر ومحمد جمال وكريم سعيد. 

تشكيل منتخب 20 سنة منتخب الإمارات الأوليمبي الجهاز الفني الكابتن أسامة نبيه كأس الأمم الإفريقية