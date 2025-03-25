تعليم الفيوم تعقد لقاءً تثقيفيًا للمعلمين حول برنامج "لائق للحياة ومخاطر إدمان الإنترنت"

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - وحدة التواصل ودعم المعلمين لقاء تثقيفي للمعلمين حول برنامج لائق للحياة، بحضور، الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور إبراهيم خليل مسئول إدارة التدريب بالمديرية، وحنان بركات مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، ومايسة حسنى، وعدد كبير من المعلمين والأخصائيين.

عرض دكتور خالد قبيصي محاضرة للمعلمين حول برنامج "لائق للحياة بمسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، مشيراً إلى أن وضع برنامج متوازن ولائق للحياة يساعد في تحسين الصحة النفسية والجسدية، ويعزز السعادة والإنتاجية.

أشار وكيل الوزارة إلى عدد من الخطوات لبرنامج حياتي شامل

ما هو نمط الحياة اللائق

قد يكون للعيش في نمط حياة لائق معاني مختلفة اعتماداً على منظور الشخص، ومع ذلك، فإن المفهوم العام لنمط الحياة اللائق يدور حول العيش بطريقة محترمة وأخلاقية ومرضية، حيث يتعلق بتبني المظهر والسلوك الخارجي الذي يعكس احترام الذات واحترام الآخرين، ويشمل جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات الشخصية والاستقرار المالي والصحة البدنية والعقلية والمسؤولية الاجتماعية.

كما أشار وكيل الوزارة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية لضمان بيئة عمل صحية ومثمرة

العلاقات الشخصية

الحفاظ على علاقات صحية مع العائلة والأصدقاء والآخرين المهمين أمر ضروري للعيش في نمط حياة لائق. إنه ينطوي على معاملة الآخرين بلطف والاحترام والتعاطف. وهذا يعني أيضاً أن تكون صادقاً ومفتوحاً في التواصل والاستماع بنشاط، وحل النزاعات بطريقة بناءة. على سبيل المثال، قد يعني نمط الحياة اللائق عدم الانخراط في سلوكيات سامة مثل القيل والقال أو الكذب أو التلاعب بالآخرين.

الاستقرار المالي

يشمل نمط الحياة اللائق أن تكون مسؤولاً عن المال والعيش ضمن وسائل الفرد، وتوفير للمستقبل. وهذا يعني تجنب الديون غير الضرورية، وخلق ميزانية، والتخطيط للنفقات غير المتوقعة. يسمح الاستقرار المالي أيضاً بحرية متابعة الهوايات والمصالح أو السفر أو رد الجميل للمجتمع.

النوم والاسترخاء

- الالتزام بروتين نوم ثابت يساعد على تحسين نوعية النوم، وتخصيص وقت يومي للاسترخاء لتقليل التوتر البدني.

النظام الغذائي الصحي

- التركيز على تناول الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات، و تقليل السكريات والدهون غير الصحية.

النشاط البدني المنتظم

- تضمين التمارين اليومية مثل المشي أو تمارين القوة لتحسين اللياقة العامة.، بالإضافة إلى الأنشطة الجماعية مثل اليوغا أو الرياضات الترفيهية تحسن الصحة البدنية والاجتماعية.

الصحة البدنية والعقلية

إن العيش بأسلوب حياة لائق ينطوي على رعاية الصحة البدنية والعقلية. ويشمل تناول نظام غذائي متوازن والحصول على ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على ما يكفي من النوم. وهذا يعني أيضاً الانخراط في أنشطة الرعاية الذاتية، مثل التأمل أو اليوغا أو العلاج، الإدارة الإجهاد والحفاظ على الرفاه العقلي.

وينطوي نمط الحياة اللائق على المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في الصالح الأكبر. وهذا يعني أن تكون على دراية بالبيئة والعناية بالتطوع والعودة للمجتمع. وهذا يعني أيضاً أن تكون على دراية بقضايا العدالة الاجتماعية والدفاع عنها، مثل المساواة في الحقوق والمعاملة العادلة والشمولية.

المسؤولية الاجتماعية.

إن العيش بأسلوب حياة لائق يعني تبني طريقة للحياة محترمة وأخلاقية ومرضية، حيث إنه ينطوي على معاملة الآخرين بلطف واحترام، والمسؤولية عن المال، ورعاية الصحة البدنية والعقلية، والمساهمة في الصالح الأكبر. من خلال العيش بأسلوب حياة لائق، يمكن للأفراد أن يخلقوا تأثيراً إيجابياً على حياتهم الشخصية والعالم من حولهم.

مخاطر إدمان الإنترنت

فى كلمتها ذكرت الأستاذة مايسة حسنى - معلمة لغة عربية، مخاطر إدمان الإنترنت

حيث أكدت على أن الأشخاص المدمنون للإنترنت يظهر لهم انخفاضًا في التواصل الفعلي مع الآخرين، مما يؤدي إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وفقدان الاتصال بالعائلة والأصدقاء.

ويؤدى إدمان الإنترنت إلى مشاكل صحية جسدية، وضعف الأداء الأكاديمي أو المهني، حيث يؤثر إدمان الإنترنت على الأداء الدراسي أو الوظيفي بسبب التشتت المستمر وعدم القدرة على التركيز.

طرق العلاج والوقاية من إدمان الإنترنت

الاعتراف بالمشكلة : أول خطوة نحو العلاج هي الاعتراف بأن الشخص يعاني من مشكلة إدمان الإنترنت وأنه بحاجة إلى تغييرات في نمط حياته.

تحديد وقت محدد لاستخدام الإنترنت : وضع حدود زمنية لاستخدام الإنترنت يوميًا يمكن أن يساعد في التحكم في الوقت الذي يقضيه الشخص على الإنترنت.

الأنشطة البديلة : ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية يمكن أن تُعيد التوازن لحياة الشخص وتقلل من حاجته المستمرة لاستخدام الإنترنت.

العلاج النفسي : في بعض الحالات، قد يحتاج الشخص إلى استشارة مختص في الصحة النفسية لتحديد الأسباب الكامنة وراء إدمانه ولتقديم العلاج المناسب.

الانخراط في الأنشطة الاجتماعية : تشجيع الشخص على التفاعل مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية الحية بدلاً من التفاعل عبر الإنترنت.