محلل سياسي: استعادة المحتجزين غطاء لأهداف إسرائيل الأوسع في غزة

أكد محسن أبو رمضان، الكاتب والمحلل السياسي، أن إعلان إسرائيل أن هدفها الأساسي من العمليات العسكرية في غزة هو استعادة المحتجزين ليس سوى غطاء لأهداف أعمق وأوسع.

أوضح أبو رمضان، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بدأت بعدوان جوي وبحري محدود، ثم توسعت نحو عمليات برية جزئية في الجنوب، والآن تطرح خططًا لعمليات أوسع، مما يكشف نيتها الحقيقية في استمرار الحرب.

أشار إلى أن هناك أجندة إسرائيلية تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، تهدف إلى احتلال أجزاء من قطاع غزة أو حتى السيطرة الكاملة عليه، مضيفًا أن هناك تحركات إسرائيلية-أمريكية لمناقشة خطط الاحتلال العسكري المباشر للقطاع.

استشهد أبو رمضان بتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي دعا سكان غزة للهجرة "الطوعية"، مشيرًا إلى أن هناك لجنة إسرائيلية برعاية الجيش ووزارة الخارجية تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من القطاع.

أكد أن أحد دوافع العدوان الإسرائيلي هو عرقلة أي جهود عربية لإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين في أرضهم، مثل الخطة المصرية التي رفضت مقترح التهجير.