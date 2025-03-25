مروة سالم: الاحترام ركيزة أساسية لبناء علاقة زوجية ناجحة

قالت الإعلامية مروة سالم، إن الفترة المقبلة تشهد العديد من الأعياد والتي تعتبر فرصة من أجل اجتماع العائلة، معقبة: "عايزين نجدد طاقتنا ونخفف ضغوطات الحياة، فالرجال والنساء يواجهون مسؤوليات كثيرة وهو ما يتطلب وصفة سهلة، ويجب أن يقدم كل طرف للآخر الحب والسعادة".

وأضافت "سالم"، خلال برنامج "وصفة سهلة"، المذاع على قناة "هي"، أن الزواج السعيد يحتاج لجهد وحيل نفسية يُمارسها كل طرف بالتعاون مع الطرف الآخر للوصول إلى شكل علاقة سليم وسعيد، ومرضي للطرفين، موضحة أن سعادة الزوجين تنعكس بشكل مباشر على سعادة أفراد الأسرة بالكامل والعكس صحيح، ووجود علاقة حب وتفاهم بين الزوجين يُزيد من شعور الأبناء بالطمأنينة ويدعم ثقتهم بأنفسهم، فضلا عن أن الاحترام ركيزة أساسية لبناء علاقة زوجية ناجحة.

ولفتت إلى ضرورة إنشاء قنوات اتصال فعالة بين الزوجين لأن هذا أساس أي علاقة ناجحة؛ لذا يجب على الشريكين أن يكونا مستعدين للاستماع لبعضهما البعض دون حكم، والتعبير عن مشاعرهما وأفكارهما بوضوح واحترام، علاوة على ضرورة تقدير جهود شريك الحياة وإنجازاته، واحترام آرائه واختياراته، ما يُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة والحب بين الزوجين.

ونوهت بضرورة تخصيص وقت لقضاء أوقات ممتعة معًا بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، لأن ذلك يُساعد في تقوية الروابط العاطفية وزيادة الترابط بين الزوجين، لافتة إلى أنه لا يوجد أحد كامل، والجميع يرتكب الأخطاء، كما أن التسامح عن الأخطاء الصغيرة، والمرونة في التعامل مع المواقف الصعبة يساعدان على تجنب تراكم المشاعر السلبية.

وطالبت بضرورة عمل الزوجين معًا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، سواء كانت أهدافًا شخصية أو عائلية، ما يُعزز الشعور بالوحدة والانتماء، موضحة أن المرأة طالما متزوجة لابد أن يكون هدفها إرضاء زوجها حتى يحبها، وتسعى جاهدة حتى ترضيه وتسعده من أجل أولادهم ونفسيتهم، مؤكدة أنه من أجل الحصول على قلب الرجل وحبه لابد من بناء الحب والحفاظ على البيت والكيان.