أزمة مباراة القمة.. الأهلي يجدد طلبه لـ"لأولمبية" للاطلاع على مستندات اتحاد الكرة ورابطة الأندية

أصدر النادي الأهلي، بيانا رسميا جدد خلاله مطالبة اللجنة الأولمبية المصرية بالاطلاع على مستندات رابطة الأندية واتحاد الكرة، في أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك من أجل الرد عليهما.



وقال النادي الأهلي في بيانه الذي أصدرها منذ قليل: جدد النادي خطابه للمرة الثانية للجنة الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددًا لها 11 مارس في الشهر الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه على حقه المشروع في الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما.



وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد على أحقية الأهلي في طلبه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي خلال ساعات قرارها بشأن أزمة انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري قبل أيام.



وعلمت "البوابة نيوز" ان اللجنة الأولمبية المصرية ستعتمد عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة الموقعة على الأهلي بعد الإنسحاب من القمة 130.



ويشمل بيان اللجنة الأولمبية صحة إجراءات اتحاد الكرة ورابطة الأندية في أزمة القمة، ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الاولمبية قرار رابطة الاندية باحتساب نتيجة المباراة بفوز الزمالك على الأهلي اعتباريا 3-0.



بالإضافة إلى خصم 3 نقاط في رصيد الأهلي في نهاية الموسم.

أزمة مباراة القمة 130



ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.