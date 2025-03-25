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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح ومرموش يقودان هجوم الفراعنة أمام سيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل مباراة فريقه أمام منتخب سيراليون في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ وجاء كالتالي : 

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
أحمد نبيل كوكا
مروان عطية 
محمود تريزيجيه 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
مصطفى محمد

محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل. 

منتخب مصر تشكيل مباراة