اعتبارًا من أبريل.. شبكة المدفوعات اللحظية تفرض رسومًا جديدة على خدمات "إنستاباي"

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تعديل هيكل الرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، وعلى رأسها تطبيق "إنستاباي"، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات وضمان استدامة عملياتها بكفاءة عالية.

ووفقًا للتحديث الجديد، سيتم فرض رسوم تحويل عبر التطبيق بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على ألا تقل عن 50 قرشًا ولا تتجاوز 20 جنيهًا لكل معاملة.

كما سيحصل العملاء على 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا، فيما سيتم فرض 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

وأوضحت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي بعد ثلاث سنوات من تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا، منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022، وذلك تماشيًا مع التوسع السريع في استخدام "إنستاباي"، الذي بلغ عدد مستخدميه 12 مليون شخص بنهاية 2024.

وأكدت الشبكة التزامها بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة للعملاء، مشددة على تطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال عرض الرسوم المستحقة على المعاملات قبل تنفيذها. كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مزيد من الخدمات المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي.