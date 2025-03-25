عودة خدمات الإنترنت إلى سوريا وسط تصعيد إسرائيلي

أكد خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في دمشق، أن خدمة الإنترنت في العاصمة السورية انقطعت بالكامل في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، قبل أن تعود تدريجيًا بشكل متقطع بعد نحو ساعتين.

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أن وزارة الاتصالات السورية أوضحت أن سبب الانقطاع يعود إلى قطع في كابل الإنترنت الممتد بين محافظات الساحل السوري ودمشق، وذلك في منطقة حسيا الواقعة على الأطراف الجنوبية لمحافظة حمص.

أما فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، فقد أفاد هملو بأن بلدة "كويا"، الواقعة في أقصى ريف درعا الجنوبي الغربي، شهدت اليوم أول مواجهة مباشرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وسكان البلدة.

وكشف المراسل، نقلًا عن مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أبلغ سكان البلدة قبل 10 أيام بأنه يعتزم تنفيذ عملية تفتيش واسعة بحثًا عن أسلحة، لكن عند دخول القوات الإسرائيلية اليوم، تصدى لها نحو 100 شاب من البلدة، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى استخدام الطائرات المسيرة والمروحيات وسلاح المدفعية.

وأضاف هملو أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بشكل متقطع، حيث تبعد القوات الإسرائيلية نحو 4 كيلومترات عن البلدة، كما أدت المواجهات إلى نزوح أكثر من 5000 شخص نحو بلدة الشجرة، التي تبعد حوالي 5 كيلومترات شرق "كويا"، فيما لجأ آخرون إلى قرى مجاورة أو إلى مركز محافظة درعا.

وأوضح أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من هذه العملية هو السيطرة على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، خصوصًا بعد سيطرته قبل نحو شهر على بلدة "معرية" وإجبار سكانها على المغادرة، مشيرًا إلى وجود تحركات إسرائيلية باتجاه بلدة "عابدين" أيضًا، ما يعكس مخططًا توسعيًا في المنطقة.