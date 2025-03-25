وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلغاري التطورات في الشرق الأوسط

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجورج جورجيف وزير خارجية بلغاريا، اليوم الثلاثاء، وذلك فى اطار تعزيز العلاقات المصرية - البلغارية، والوقوف على آخر التطورات فى غزة.

تناول الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية تطويرها فى المجالات المختلفة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالبلدين. وقد تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة وان بلغاريا تعد احد الموردين الأساسيين للاقماح والحبوب فى مصر. كما استعرض الوزيران أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبى والدعم الكامل لاتاحة الشريحة الثانية من الحزمة المالية المخصصة من الاتحاد الاوروبى لمصر.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن التطورات فى الشرق الأوسط وما تتعرض له المنطقة من اضطرابات، حيث تناول الوزيران باستفاضة التطورات فى قطاع غزة، وقدم الوزير عبد العاطى فى هذا الاطار خالص التعازى للجانب البلغارى على مقتل الضابط البلغارى "مارين مارينوف " احد اعضاء بعثة الامم المتحدة فى غزة والذى لقى مصرعة نتيجة القصف الاسرائيلى على المركز الرئيسى للأمم المتحدة وسط غزة يوم ١٩ مارس. وادان الوزير عبد العاطى بشدة استهداف اسرائيل المركز الرئيسى للأمم المتحدة فى غزة.

فى ذات السياق، استعرض الوزير عبد العاطى عناصر الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة المضى قدما فى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية البلغارى الجهود المصرية المخلصة فيما يتعلق بإعداد الخطة العربية لإعادة الإعمار والمساعي الراهنة للتهدئة وإطلاق سراح الرهائن.