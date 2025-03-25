لا يليق بعالم دين.. جامعة الأزهر تستدعي مبروك عطية بعد استضافته مطربين يقرأون القرآن

أصدر فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا باستدعاء الدكتور مبروك عطية، الأستاذ المتفرغ بالجامعة؛ وذلك بعد اعتراض العديد من أعضاء هيئة التدريس على طبيعة المحتوى الذي يقدمه في برنامجه «كلام مبروك»؛ المعروض عبر منصة «عرب كاست».

في هذا الإطار أكد مصدر مسئول داخل جانة الأزهر الشريف، أن استدعاء الدكتور مبروك عطية، جاء لمناقشة ما تم رصده من تجاوزات خلال برنامجه المعروض في شهر رمضان الجاري.

جدير بالذكر أن البرنامج يعتمد على استضافة شخصيات فنية، حيث يطلب الدكتور مبروك عطية منهم قراءة آيات من القرآن الكريم، الأمر الذي أثار استياء أعضاء هيئية التدرس، معللين، أن الأمر لا يتناسب مع طبيعة الخطاب الديني المنتظر من أستاذ جامعي ينتمي إلى الأزهر الشريف.

يُشار إلى أنه من بين ضيوف البرنامج الذين ظهروا خلال الحلقات البرنامج السابقة على «عرب كاست»، كل من سعد الصغير، وحسن شاكوش، وانتصار، وشيماء سيف.

وأثارت حلقة الدكتور مبروك عطية، مع المطرب سعد الصغير الذي خروج للتو من السجن في تهمة حيازة مخدرات، جدلًا كبيرًا، إذ تلا المطرب الشعبي بعضًا من آيات القرآن، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض الدكتور مبروك عطية، لانتقادات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستضافته مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر البرنامج، وقيامه بالتصفيق أثناء أداء أغنية «لخبطيطة»، في مشهد وصفه البعض بأنه لا يليق بأستاذ الأزهر.

على خلفية ذلك تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس، بمذكرة رسمية، إلى رئيس الجامعة، تطالب بسرعة التحقيق مع الدكتور مبروك عطية، موضحين أن محتوى برنامجه لا يليق بالدعاة المنتسبين للأزهر.

وشدد أعضاء هيئة التدرس خلال المذكرة المقدمة للدكتور سلامة داود، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي محتوى يمس صورة الأزهر الشريف، حيث أن ما بدا من الدكتور مبروك عطية يتنافى مع الصورة التي يجب أن يظهر بها عالم أزهري عبر وسائل الإعلام.

من جهتها تواصلت إدارة جامعة الأزهر تتواصل مع الدكتور مبروك عطية، واستدعته لمناقشته فيما تم رصده بناءً على المذكرة المقدمة ضده.