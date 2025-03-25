فتحي دسوقي أمينا لتنظيم الجبهة الوطنية بالقليوبية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قراراً بتعيين المهندس فتحي دسوقي أمينا للتنظيم بمحافظة القليوبية، وذلك تتويجا لخبرته ومسيرته السياسية كنائب في البرلمان، فضلاً عن تمتعه بقاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة وقدرته على التواصل الجماهيري في نطاق المحافظة.



وبهذه المناسبة، وجه المهندس فتحي دسوقي، الشكر لقيادات حزب الجبهة الوطنية على قرار اختياره، مؤكداً أن الحزب يعمل على اختيار الهياكل التنظيمية وفق معايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب، تنفيذا لاستراتيجية الحزب في إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.



جاء ذلك ضمن القائمة التي أعلنها السيد القصير الأمين العام للحزب وشملت الهياكل التنظيمية في 8 محافظات هي سوهاج ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والقليوبية والسويس والبحيرة وبورسعيد.