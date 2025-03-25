ضبط 88 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم خلال 48 ساعة.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات خلال يومي 24،23 مارس الجاري 2025، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 88 مخالفة تموينية متنوعة.

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال يومي 24،23 مارس الجاري 2025 من ضبط 240 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زيت سعة الزجاجة الواحدة لتر بإجمالي عدد 2880 زجاجه ناقصة الوزن بمقدار 200 مللي نقص في الزجاجة الواحدة - 1000 لتر سولار معبأ داخل تانك ومحمل على احد التريسكلات- 800 كجم دقيق بلدى عدد 16 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50كجم وذلك قبل اعادة بيعه بالسوق السوداء وذلك بأحد المخازن- 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي 950 كجم علي أحد التريسكلات - ١٢٢عبوه سلع غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 47 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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