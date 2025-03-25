"نائب التنسيقية": مدينة العاشر من رمضان من أكبر قلاع الصناعة بالشرق الأوسط

أكد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ، تعد من أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات.

وأضاف "مصطفى" فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بشأن الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،أن خط القطار الخفيف الجديد الذي يربط بين الروبيكي والعاشر من رمضان ،وبلبيس ،من أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر ،حيث يتم تنفيذ المشروع في إطار ممر السخنة - الاسكندرية اللوجيستي.

وأوضح " مصطفى " أن المشروع يساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بشبكة خطوط السكك الحديدية،كما يساهم في تقليل الإزدحام المروري الناتج عن شاحنات البضائع وأتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين.

وأكد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع جاء فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية باعتبارها الشريان الرئيسي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار "مصطفى" إلى أن مصر عندما تربط البحرين الاحمر والمتوسط بخط سكة حديد،إذا نحن جاهزون على كل المستويات ونستطيع التعامل مع كل المخططات،وقد أنتجنا بيجامات الكستور المخططه موديل ١٩٧٣، وبفضل الله مصانع مدينة العاشر من رمضان قادرة اليوم على إنتاج عدد لا حصر له من بيجامات الكستور المخططة موديل ٢٠٢٥ لنستوعب كل الأعداد المنتظر أن ترتديها.



وأعلن "مصطفى " موافقته على القرار وأتمنى من الحكومة مراعاة ربط هذا الخط بالمدن القريبة.

