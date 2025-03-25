رئيس مدينة الغردقة يتفقد الشواطئ العامة استعدادا لعيد الفطر المبارك

تفقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، يرافقه مديرو إدارة السياحة والبيئة، شاطئ 4 ، منتجع العائلات (1 - 2) وذلك للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات محافظ البحر الاحمر بتفقد الشواطئ والمنتزهات العامة بمدن المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

أكد رئيس المدينة ضرورة توفير عدد كافٍ من المنقذين للحفاظ على سلامة المواطنين وأسرهم من خلال جمعية الغوص والإنقاذ البحري وتوزيعهم على الشواطئ المختلفة. كما اطمأن لتواجد نقطة إسعاف ثابتة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر لتقديم الرعاية العاجلة حالة وجود أي طارئ. وتوفير عدد كافٍ من الشماسي والكراسي بجميع الشواطئ لضمان الراحة للزوار .