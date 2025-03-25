منتخب السباحة بالزعانف يطير إلى الصين لخوض تجارب الألعاب العالمية

يغادر المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف إلى مدينة تشنغجدو بالصين لخوض تجارب hsjuvh دورة ألعاب العالمية World Games 2025 المقامة خلال الفترة من 26 الى 31 مارس استعدادًا لدورة الألعاب العالمية المقرر إقامتها أغسطس المقبل.



وتأهل ثلاثة سباحين من مصر لخوض دورة الألعاب العالمية وهم ندى مجدى ابو مسلم، وطارق حسن السيد، ومهاب ايهاب وذلك بناءً على نتائجهم المتميزة خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى للسباحة بالزعانف فى بطولات العالم التى أقيمت خلال عامى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ويرافق المنتخب في الصين شريف حبيب المدير الفني للمنتخب ورئيس البعثة.

وتقام النسخة ال 12 من دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل في مدينة تشنغدو الصينية بمشاركة نحو 5 آلاف لاعب ولاعبة في 36 رياضة مختلفة، منها رياضات أولمبية وغير أولمبية وبارالمبية.

وقد أوضح كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن مشاركة مصر في هذه الدورة تعتبر خطوة هامة للعبة حيث تعد دورة الألعاب العالمية World Games 2025 تجمع عالمي للرياضات الأولمبية وغير الأولمبية والبارالمبية.