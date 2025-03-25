بمشاركة نجوم منتخب مصر لكرة اليد.. مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى منافسات ذهاب الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025، حيث يلتقي دينامو بوخارست الروماني مع نظيره ماجديبورج الألماني، غدًا الأربعاء، في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويضم دينامو بوخارست بين صفوفه النجم المصري علي زين، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة، ويطمح إلى قيادة فريقه نحو التأهل إلى ربع النهائي.

وفي مواجهة أخرى بنفس الدور، يصطدم كيلسي البولندي بنظيره فوكس برلين الألماني، في لقاء ينطلق غدًا الأربعاء، في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمثل كيلسي في البطولة النجم المصري حسن قداح، الذي يسعى لمواصلة التألق والمساهمة في تحقيق فريقه لنتائج إيجابية.

أما يوم الخميس، فيخوض باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة النجم المصري يحيى خالد، مواجهة قوية أمام بيك سيجد المجري، وذلك في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

يترقب عشاق كرة اليد هذه المواجهات الحاسمة، التي تشهد تواجد لنجوم منتخب مصر لكرة اليد في أقوى البطولات الأوروبية.

ومن المقرر أن تُذاع مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

وتُعد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد الأهم والأقوى على مستوى الأندية، حيث تضم نخبة من الفرق الكبرى التي تزخر بألمع نجوم اللعبة، في صراع شرس من أجل الظفر بالكأس الأغلى.