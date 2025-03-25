ثنائي الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية خاصة

أدى أحمد الجفالي، وأحمد رفاعي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس مصر.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات الفردية في الملعب، بالكرة وبدونها، تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.