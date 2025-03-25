وزير البترول: رقمنة الخدمات المرتبطة بغاز المنازل لسهولة عملية إبلاغ قراءات العدادات

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لتقديم خدمات حضارية للمواطنين ومن أهمها توفير الغاز الطبيعى للمنازل، مشيراً إلى أن العمل جارى حالياً على رقمنة الخدمات المرتبطة بغاز المنازل لسهولة عملية ابلاغ قراءات العدادات وسداد الفواتير تيسيراً على المواطنين.



جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد لاعتماد نتائج أعمال عام 2024 عبر تقنية الفيديوكونفرانس بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس شركة إيجاس ونوابه والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة مع إشرافه عليها وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.



وأضاف بدوى أن قطاع البترول يقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الصناعى فى سداد مديونيات استهلاك الغاز فى اطار دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مبادئ التكامل بين قطاعات الدولة، لافتاً إلى امكانية مشاركة العاملين بشركة بتروتريد فى التعاون الجارى مع المملكة العربية السعودية فى مجال كفاءة الطاقة واجراء حملات توعية بأهمية ترشيد الإستهلاك ما سيكون له بالغ الأثر فى خفض الاستهلاك وتقليل الفاتورة الإستيرادية، وذلك بالإضافة إلى توسعة نشاط جمع الزيوت بالشركة ليشمل العمل على جمع مدخلات الصناعة لوقود الطائرات المستدام "الساف".



واستعرض الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد أهم مؤشرات الأداء خلال العام الماضى حيث أشار إلى أنه تم اضافة الهاتف المحمول فى منظومة القراءات والتحصيل وكذلك الانتشار فى استخدام Self Service Kiosk من خلال الماكينة بحيث يستطيع العميل تسجيل القراءة والسداد والشحن والتواصل مع الشركة والإعلان بها، وذلك بالإضافة إلى الاتفاق مع البريد المصرى لاستخدام فروعه المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتحصيل فاتورة الغاز، فضلاً عن إضافة خدمة الرسائل النصية بقيمة الفواتير المسددة إلى أى شبكة محمول والاستغناء تدريجياً عن طباعة اشعارات التحصيل الورقية، علاوة على انشاء مركز تأمين بيانات وتشغيل باستخدام أحدث تكنولوجيات تأمين البيانات وتطوير مستودع عجرود بالسويس والمستخدم فى استقبال الزيوت المعدنية المستعملة والمخلفات البحرية.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى الواردة من العملاء بلغ أكثر من 103 ألف شكوى تم تنفيذ 21ر98% منها حتى ديسمبر 2024 واستكمال البقية فى يناير 2025، وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تسجيل صفر اصابات مهنية خلال العام من خلال خطة تأمين بيئة العمل بمقرات الشركة المختلفة والتى شملت أجهزة اطفاء حريق واستكمال تقارير الحماية المدنية وشبكات الانذار المبكر وغيرها، كما تم تنفيذ 21 برنامجا لتوعية وتدريب العاملين على مبادئ السلامة والصحة المهنية وخطط الإخلاء، وفى مجال المسئولية المجتمعية تسهم الشركة فى مشروع إعادة تأهيل المنازل والمشروعات الصغيرة بقرية الأمل بلقاس بمحافظة البحيرة.