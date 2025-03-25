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الثلاثاء 25 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي التشكيل المتوقع للفراعنة أمام سيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وتنشر “البوابة نيوز” التشكيل المتوقع للفراعنة أمام سيراليون والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي.

وفي خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.
ويسعي المنتخب الوطني الي الفوز في مباراة اليوم للاستمرار في تصدر مجموعته برصيد ١٦ نقطة في حالة الفوز اليوم.

منتخب مصر التشكيل المتوقع