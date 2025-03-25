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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العميد يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة سيراليون

حسام حسن
حسام حسن
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.


وحرص العميد على الاجتماع بلاعبي الفراعنة في فندق الاقامة وتحدث معهم عن أهمية الفوز بمباراة اليوم، من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون بالطاقم الأزرق، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن مصر كلًا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

منتخب مصر اجتماع