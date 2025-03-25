تصفيات كأس العالم.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وسيراليون

يدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة أمام منتخب سيراليون باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعي منتخب مصر للفوز بالمباراة للمحافظة علي تصدره للمجموعة الخاصة به.

وتنشر “البوابة نيوز” تاريخ مواجهات المنتخبين قبل مباراة اليوم:

تقابل المنتخبان خلال 3 مواجهات سابقة، حسم التعادل مباراة وحيدة وكانت في ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية موسم 2010/2011، ثم فاز سيراليون في لقاء الإياب بنتيجة 2-1، فيما انتصر الفراعنة بثنائية دون رد في مواجهة ذهاب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تلقي شباك المنتخب المصري 3 أهداف خلال تلك المواجهات الثلاثة، بينما سجلوا 4 أهداف، ويعد محمود حسن تريزيجيه الهداف التاريخي للمواجهة برصيد هدفين.

يُذكر أن المباراة تقام اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.