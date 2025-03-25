نائبة التنسيقية تؤكد أهمية مشروع تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي بدار الأوبرا

أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، وقيمتها 180 مليون ين ياباني.

وقالت النائبة أميرة صابر، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنها توافق على المنحة، مشيدة بالعلاقة المتميزة والتعاون بين مصر واليابان، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين شديدة الأهمية ووصلت إلى علاقة استراتيجية وعلاقة صناعة السلام.

وأكدت نائبة التنسيقية على القيمة الكبيرة للمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وقالت إنه شديد الأهمية وهو لا يقدم فن للجمهور المصرى فقط ولكن لكل العالم والوطن العربي، وهذه المنحة مهمة جدا لما يقدمه هذا المسرح من فن راقٍ شديد الأهمية يسعى إلى إرساء السلام والتعاون بين البلدين.

وأكدت نائبة التنسيقية أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى.

