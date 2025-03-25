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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام موافي يوضح دور المرارة وأهميتها في الهضم

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أن البنكرياس هو العضو المسؤول بشكل كامل عن عملية الهضم في الجسم، موضحًا أن بعض المرضى يظنون أنهم مصابون بمتلازمة القولون العصبي، بينما يكون السبب الحقيقي وراء مشكلاتهم الصحية هو البنكرياس.

وأشار الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن البنكرياس قد يكون السبب في الانتفاخ وأضرار أخرى تصيب الجسم، وليس القولون كما يعتقد البعض.

وأضاف موافي أن عدم كفاءة المرارة قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة، مشيرًا إلى أن وظيفتها الأساسية هي الانقباض عند رؤية الطعام، للمساعدة في عملية الهضم.

وأوضح أنه إذا لم تنقبض المرارة عند رؤية الطعام، فذلك يعد حالة مرضية، قد تتسبب في انتفاخ ومشكلات صحية كبيرة، مما يتطلب التشخيص والعلاج السريع.

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