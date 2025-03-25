رويترز: الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط مقابل إعفاء من بعض العقوبات

الثلاثاء 25/مارس/2025 - 05:22 م

ذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا ببروكسل، 18 مارس.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية.

وصرّحت "بروس"، للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي، بأن "الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات عن سوريا، لكنها ستسمح بالتعاملات المالية لأغراض إنسانية"، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وأضافت: "نواصل أيضًا الدعوة إلى حكومة سورية شاملة بقيادة مدنية تضمن فعالية المؤسسات الوطنية وتجاوبها وتمثيلها".

