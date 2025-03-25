قصة تحدٍ وإنجاز.. رحلة رائدة التجديف المصرية إيما بناني لقيادة المنتخب البريطاني

في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجلها الحافل، تولت المصرية إيما بناني منصب مدربة منتخب بريطانيا للتجديف الشاطئي، لتصبح بذلك أول مدربة مصرية تشغل منصبًا فنيًا في الاتحاد البريطاني للتجديف، وهي خطوة تاريخية تؤكد على الكفاءات المصرية القادرة على المنافسة عالميًا.

بدأت إيما بناني رحلتها في عالم التجديف كلاعبة، حيث مثّلت المنتخب المصري لأكثر من 14 عامًا، وحققت العديد من الإنجازات والتصنيفات المتقدمة على المستويات المصرية والعربية والإفريقية. لم تكتفِ بالنجاح كلاعبة، بل قررت خوض تحدٍّ جديد في مجال التدريب، لتصبح أول سيدة تتولى منصب المدير الفني للمنتخب المصري للتجديف.

عام 2020، حققت إيما خطوة مفصلية في تاريخ الرياضة المصرية، حيث كانت أول من أدخل رياضة التجديف الشاطئي إلى مصر، وأسست أول فريق قومي مصري في هذه الرياضة، كما أنها المدربة الوحيدة التي نجحت في تحقيق ميدالية عالمية لمصر في بطولات التجديف، وتتولى إيما حاليًا تدريب منتخب بريطانيا للتجديف الشاطئي، حيث تعمل على تأسيس قاعدة تدريبية في منطقة الشمال الشرقي، واكتشاف المواهب الجديدة، وتأهيل اللاعبين للمنافسة في أولمبياد 2028.

وعن هذا الإنجاز، تقول إيما: "سعيدة بتمثيل مصر وسط الكوادر العالمية، وهذه رسالة أن الخبرات والمواهب المصرية قادرة على الإضافة للتجديف العالمي في جميع المجالات"، ورغم انتقالها إلى التدريب في أحد أكبر الاتحادات الرياضية بالعالم، تظل إيما متمسكة بشغفها نحو تطوير هذه الرياضة، حيث تؤكد: “اخترت مجالًا مختلفًا، لكنه المجال الذي أشعر تجاهه بشغف كبير وطاقة تدفعني لبذل كل جهدي ووقتي”.

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