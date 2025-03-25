مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخصان آخران، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة نصف نقل بطريق " الداخلة – شرق العوينات " في الوادي الجديد، أسفر عن مصرع جرجس عبد الملاك ناشد، 45 عامًا، ومقيم أطفيح بمحافظة الجيزة، وإصابة كل من إبرام سعد عزيز ، 24 عامًا، ومقيم منطقة حلوان بالقاهرة، عرفه ناصر حلمي، 27 عامًا ومقيم محافظة الجيزة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادثة.

انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة مع وحدة مرور المركز لموقع الحادث، لرفع آثار الحادث من طريق " الداخلة – شرق العوينات " وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.