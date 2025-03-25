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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الشرب" بسوهاج تنفذ حملة توعوية لترشيد الاستهلاك

حملة
حملة
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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال تلك الفترة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب من الإهدار.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف واستطلاع الراى أن الحملة تضمنت مجموعة من الانشطة تتمثل فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع مديرية الاوقاف لتوعية الائمة باهمية الحفاظ على المياه والتأكيد على دورهم فى نشر رسائل التوعية المائية للمواطنين وكذلك ندوات توعوية بالتعاون مع الازهر الشريف والوحدات المحلية ومديرية الصحة هذا بالاضافة إلى إطلاق سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من الاسراف فى المياه فى الاعمال المنزلية خلال الفترة التى تسبق عقد الفطر المبارك.

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