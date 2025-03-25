زيلينسكي يبحث مع ماكرون الأزمة الأوكرانية في قصر الإليزيه

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/ أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب الروسية، وذلك خلال اجتماعهما غدا في قصر الإليزيه، عشية قمة "تحالف الدول الراغبين".

وأوضحت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن ماكرون سيستقبل زيلينسكي مساء غد /الأربعاء/ للتحضير لقمة باريس "تحالف الدول الراغبين في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وفي نفس السياق ذكر بيان للإليزيه أن "ماكرون سيؤكد مجددًا للرئيس زيلينسكي استمرار الدعم العسكري والمالي الفرنسي لأوكرانيا كأولوية رئيسية".

يشار إلى أن الزعيمين سيدليان بتصريحات صحفية قبل الاجتماع الثنائي، ثم سيقيمان عشاء عمل

