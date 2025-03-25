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الثلاثاء 25 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عمدة بلدة إيطالية يطلق دعوة لمواطنيه بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

رئيس البلدية ماريو
رئيس البلدية ماريو تشيشرو
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أطلق عمدة بلدية "كاستيلبونو" الإيطالية الواقعة شمال صقلية دعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية لحين وقف الإبادة الجماعية التى ترتكب في قطاع غزة. 

وأوضح بيان صادر عن بلدية "كاستلبونو" اليوم /الثلاثاء/ أن المجتمع في كاستيلبونو " اليوم /الثلاثاء/ أن المجتمع في كاستيلبونو غاضب من الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة ضد الشعب الفلسطيني، ووجه رئيس البلدية ماريو تشيشرو نداء إلى السكان، داعيا مواطنيه إلى اتخاذ بادرة تضامن ملموسة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تعبيرا عن الاحتجاج السلمي ضد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها سكان غزة.

وحمل النداء – الذي نشر على الموقع الرسمي للبلدية – علم إسرائيل مع عبارات "مقاطعة"، "استياء من الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، "لنقاطع المنتجات الإسرائيلية لتعزيز السلام والعدالة".
 

كاستلبونو غزة عمدة بلدة إيطالية المنتجات الإسرائيلية